Sanità, Carmela Rescigno (Fratelli d’Italia) attacca De Luca

“L’ultimo regalo della giunta regionale della Campani guidata da Vincenzo De Luca è la convenzione “salva reparto” per il consigliere delegato alla sanità Enrico Coscioni”.

E’ quanto afferma in una nota Carmela Rescigno, responsabile nazionale Sanità di Fratelli d’Italia, in merito all’accordo sancito nella delibera 35 del 21 gennaio 2020, la quale è entrata in vigore il primo febbraio scorso, che prevede una convenzione tra l’Asl Napoli 1 centro e l’Azienda ospedaliera Ruggi D’Aragona di Salerno per le consulenze cardiochirurgiche per pazienti ricoverati nella Cardiologia- Utic dell’Ospedale del Mare. Una decisione che consentirà al reparto doppione guidato da Coscioni al Ruggi di Salerno di avere i numeri per restare operativo.

“Questa convenzione mortifica le professionalità napoletane nel campo della cardiochirurgia. Eppure, il consigliere delegato Coscioni dovrebbe conoscere bene la scuola di cardiochirurgia napoletana che annovera tra i nomi scienziati di fama mondiale come Luigi Chiariello, Maurizio Cotrufo, Carlo Vosa, Marisa De Feo e Ciro Mauro. Per non citare i tanti allievi di questa scuola che oggi garantisco livelli altissimi di assistenza” – spiega Rescigno.

“Presto non consentiremo più di mortificare le professionalità napoletane. E soprattutto non ci saranno più scelte che penalizzano le esigenze dei pazienti e dei familiari costretti a spostarsi da Napoli a Salerno per curarsi”- conclude la dirigente nazionale di Fratelli d’Italia.