Sanità, incontro De Luca e Sindacati per i contratti a tempo indeterminato

Una regione che dal punto di vista lavorativo non cresce, città che si spopolano.

Qualcosa sembra muoversi. Il Presidente V. De Luca nella giornata di ieri ha incontrato i vertici delle organizzazioni sindacali per fare il punto sulle tematiche relative ai problemi occupazionali del comparto sanitario.

In seguito alla conclusione del commissariamento della sanità campana si sta procedendo con i concorsi per 7600 assunzioni, di cui un primo blocco per 800 infermieri già concluso.

È stato affrontato il problema dei contratti a tempo determinato, quelli già scaduti e quelli in scadenza. L’orientamento della Regione è quello di scorrere tutte le graduatorie presenti e si è verificato che gran parte di queste sono esaurite. Si è deciso dunque di procedere, dove non si siano conclusi i concorsi, ad avvisi pubblici ai quali possono partecipare ovviamente anche i lavoratori a tempo determinato. In questo modo sarà possibile offrire opportunità lavorative a chi ha già maturato esperienza in ambito sanitario.

In un momento di grande crisi, c’è un sistema che si muove e, comunque, questo è un segnale positivo.