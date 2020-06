Sannio, 206° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Ricorre oggi il 206° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che quest’anno assume un significato ancora più profondo in quanto coincide con il centenario della concessione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera di Guerra dell’Istituzione, per il valore dimostrato e il sangue versato durante il primo conflitto mondiale. Era il 5 giugno 1920 e da allora in questa data si celebra la Festa dell’Arma, nata come “Corpo dei Carabinieri reali” il 13 luglio del 1814.

Anche a Benevento presso il Comando Provinciale, questa mattina, i Carabinieri della provincia hanno celebrato il 206° anniversario di fondazione dell’Arma.

Nel rispetto della contingente situazione sanitaria è stata effettuata la sola cerimonia di onore ai caduti. Alla presenza del Prefetto di Benevento, dott. Francesco Antonio Cappetta, ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Germano Passafiume, è stata deposta una corona d’alloro in onore del caduto Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Car. Aus. Stefano di Bonaventura, a cui è intitolata la Caserma di questo Comando Provinciale, deceduto il 13 ottobre 1986 durante una rapina a Palermo.

A tre Comandanti di Stazione, Telese Terme, San Giorgio del Sannio e Apice sono giunti gli apprezzamenti del Comandante della Legione che ha riconosciuto il loro particolare impegno e la loro abnegazione nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto l’augurio più fervido degli italiani a tutti i carabinieri, sottolineando la dedizione dimostrata in questo periodo particolarmente difficile che “ha confermato quel rapporto di naturale relazione e fiducia con la gente, garantendo la prossimità rassicurante dello Stato, solidarietà e concreta assistenza”. Lo spirito di sacrificio dei militari dell’Arma in favore delle comunità loro affidate è testimoniato anche dall’elevato numero di contagiati e di deceduti, ha proseguito il Capo dello Stato, che ha voluto esprimere la vicinanza e la riconoscenza della Repubblica ai Caduti di ogni tempo e ai loro familiari.