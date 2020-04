Sannio, il 27 aprile riaprono i primi esercizi commerciali

Ripartono la ristorazione e alcune attività commerciali in tutta la Campania dal 27 aprile. Ieri, 22 aprile, la firma dell’ordinanza da parte del presidente Vincenzo De Luca.

“Si tratta – scrive De Luca – di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell’altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. Sarà fondamentale rispettare tutti i dispositivi di sicurezza, pena sanzioni severe a carico degli inadempienti. Occorrerà utilizzare i prossimi giorni per sviluppare tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali, in qualche caso chiusi da molte settimane, per sottoporsi a visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario”.

Ad affermare quanto detto è anche il primo cittadino di Benevento che in un post pubblicato su facebook dice:”Come avevo anticipato dal 27 aprile il cibo da asporto sarà possibile… ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub, bar, gastronomie, dalle 7 alle 14 per bar e pasticcerie e dalle 16 alle 22 per gli altri, potranno effettuare, con la modalità della prenotazione telefonica, oppure online, consegna a domicilio, ma con l’obbligo delle misure di sicurezza. Aprono anche librerie e cartolibrerie”.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) e per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni).