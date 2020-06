Sannio, arriva l’esame di Maturità 2020: nessuna corsa alle tracce MIUR

Sono appena iniziati gli esami di maturità 2020. Gli studenti che quest’anno affrontano l’esame di Stato, un esame unico dal punto di vista dello svolgimento, dovranno superare un orale molto più complesso rispetto agli altri anni. Quest’anno non c’è nessuna corsa alle tracce del MIUR ma solo tanta ansia.

A causa delle norme anticontagio vengono meno alcuni dei riti classici di uno degli appuntamenti più importanti per i ragazzi: niente assembramenti prima della prova scritta, niente riti scaramantici e corse per accaparrarsi i posti migliori. Una maturità inedita, dunque, dovuta al Covid-19.

Il punteggio finale della prova sarà attributo anche in base ad un elaborato scritto che riguarda la materia della seconda prova, quella specifica per ogni istituto.

In programma anche un’analisi di un testo di letteratura italiana tra quelli studiati nel corso dell’anno in sostituzione della prima prova scritta; seguirà poi una discussione multidisciplinare sui materiali predisposti dalla commissione.

Il colloquio avrà una durata di 60 minuti.

Sono 3320 gli alunni sanniti che sosterranno gli Esami del secondo ciclo per l’anno scolastico 2019/2020. Per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/20 sono state costituite nelle scuole della provincia di Benevento 172 classi, articolate su 86 commissioni.

Come per la fase del lockdown o per lo smart working, anche la scuola è costretta a cambiare per adeguarsi alla fase Covid. All’ingresso, nei bagni e prima dell’aula dell’esame è presente anche un punto per la sanificazione delle mani e per la distribuzione di mascherine. Infine c’è anche un’aula Covid dove far accomodare studenti, docenti o personale che dovessero accusare malori legati al virus. Una stanza isolata dal resto dell’istituto per attendere l’arrivo dei soccorsi in piena sicurezza.