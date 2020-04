Sannio, dalla Regione il Piano di verifica del contagio: si lavora per la “Fase 2”

E’ in preparazione un Piano regionale di controlli e di test di verifica del contagio in Campania, in vista dell’avvio ormai prossimo delle attività produttive.

Intanto è stato pubblicato un bando che scade domani per raccogliere adesioni di altri laboratori disponibili e adeguati. Nel Piano regionale che sarà definito nella giornata di domani saranno infatti impegnati laboratori pubblici, laboratori privati e tutte le risorse organizzative disponibili. In queste ore si sta lavorando a reperire tutte le forniture di laboratorio necessarie, a cominciare dai reagenti indispensabili per processare i tamponi, e oggi quasi scomparsi nel nostro Paese.