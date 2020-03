Sannio, denunce, arresti, fogli di via e sequestro di droga nel week end

Due arresti, due denunce, tre segnalazioni per droga, sette fogli di via obbligatori e un sequestro amministrativo. Questo il bilancio dei controlli nel Sannio, effettuati nella serata di ieri dai militari della Compagnia Carabinieri di Montesarchio, in merito alla circolazione stradale e alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A Limatola un 55enne marocchino è stato tratto in arresto: l’uomo dovrà scontare una pena di tre mesi ai domiciliari perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Un 43enne casertano, invece, è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare e personale, di una piccola quantità di hashish. Per questa ragione è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droghe.

A Montesarchio in manette un 45enne del luogo: dovrà scontare in casa la reclusione a 3 anni e 7 mesi poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso a Forchia nel 2016. Sempre nel comune caudino denunciati due cittadini rumeni provenienti da Napoli, rispettivamente di 23 e 21 anni, per furto aggravato: i due avevano asportato generi alimentari dall’interno di un supermercato. Al termine delle formalità di rito sono stati anche allontanati con proposta per l’emissione di foglio di via obbligatorio. Un 61enne e un 24enne, pregiudicati e provenienti dal Napoletano, non sono riusciti invece a giustificare la loro presenza in centro, una volta fermati in auto vicino ad alcune abitazioni. Per questo motivo, anche per loro, è scattato il foglio di via.

A Sant’Agata de’ Goti segnalato in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti un 20enne del luogo, trovato in possesso di 2 dosi di hashish e marijuana. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Stesso discorso per un 40enne casertano, scoperto con 5 dosi di marijuana.

Ad Airola i militari hanno intercettato tre giovani che si aggiravano a piedi con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni. I tre – rispettivamente di 18, 19 e 23 anni, tutti provenienti da comuni limitrofi e con a carico svariati precedenti penali per reati contro il patrimonio – non sono riusciti a giustificare la loro presenza in zona e pertanto sono stati allontanati con proposta per l’emissione di foglio di via obbligatorio.

A Vitulano, infine, sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo in quanto circolante senza la regolare copertura assicurativa.