Sannio, il gesto degli incivili: guanti e mascherine gettati in strada

Guanti e mascherine gettati per terra, per strada, nei parcheggi dei supermercati o tra l’erba: è l’ultimo gesto di inciviltà ai tempi del Coronavirus. Succede in diversi paesi sanniti, ma probabilmente pure altrove.

Non ci sono contenitori appositi per gettare i dispositivi di sicurezza personale: sono sufficienti i comuni cestini.

In questo momento di enorme difficoltà, Legambiente fa appello al senso comune e ricorda a tutti i cittadini che i danni provocati oggi all’ambiente contribuiranno a rendere ancora più grande l’emergenza ambientale domani. Gettare a terra mascherine e guanti contribuisce alla diffusione del virus e quello a cui si sta assistendo è infatti una vera e propria invasione di plastica che potrebbe essere smaltita nella maniera corretta con il minimo sforzo. Per questo è importante che tutti non dimentichino che la crisi ambientale è ancora in atto e che una volta terminata l’emergenza Covid-19 si tornerà a combattere ogni giorno contro la plastica nei mari e nei nostri piatti, i cambiamenti climatici, l’inquinamento ambientale e ogni altro genere di azione umana che sta continuando ad alterare in maniera incontrovertibile l’ecosistema Terra.