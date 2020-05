Sannio, ritornano i mercati di Campagna Amica

Riaprono i mercati di Campagna Amica nelle piazze della provincia di Benevento, grazie all’ordinanza 45 della Regione Campania.

Si parte oggi, venerdì 15, a Benevento presso il cortile della parrocchia del Sacro Cuore in via Meomartini. Domani a San Giorgio del Sannio in piazza Risorgimento. Gli orari di apertura sono dalle 8.00 alle 13.30.

La riapertura dei mercati contadini è una opportunità per sostenere l’economia ed il lavoro dei territori.

Nei mercati di Campagna Amica verranno adottate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza con la disponibilità di disinfettanti, l’invito a non toccare la merce e ingressi contingentati per evitare affollamenti.

“L’arrivo delle famiglie fra i banchi degli agricoltori è un passo importante per un ritorno – spiega Coldiretti Benevento – a una dieta mediterranea di prodotti freschi da sempre simbolo di salute e lunga vita”.