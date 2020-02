Sanremo, Achille Lauro: tra polemiche e provocazioni sulle questioni di genere

A due giorni dalla fine del Festival di Sanremo,che ha visto vincitore Diodato, non si placano le polemiche sulle performance del cantante Achille Lauro. Sin dal primo giorno si è presentato sul palco dell’Ariston in abiti provocatori e scenografici presentando la canzone dal titolo: “Me ne frego”.

La canzone parla d’amore ma lo fa in maniera diversa dal solito, marcando l’incapacità che spesso si ha di reagire in maniera empatica nei confronti della persona amata.

Sin dalla prima serata l’artista ha subito marcato i suoi modo “anarchici”, con dichiarazioni e costumi controtendenza che hanno colpito e non poco gli spettatori. “Sono allergico ai modi maschili, ignoranti con cui sono cresciuto. La confusione di generi è il mio modo di dissentire” ha dichiarato il cantante.

Achille Lauro ha portato sul palco dell’Ariston quattro costumi eccentrici, ognuno con significato diverso, che – nelle intenzioni del cantante – dovevano rappresentare un inno alla libertà di espressione.

San Francesco, “spogliato degli abiti per votare la vita alla religione”; Ziggy Sturdust uno dei tanti alter ego di David Bowie , “simbolo di assoluta libertà artistica, espressiva e sessuale e di una mascolinità non tossica”; la Marchesa Luisa Casati Stampa “musa inarrivabile eterea e decadente” e la Regina Elisabetta I “vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà”.

Capire a fondo le motivazioni di un artista non è cosa semplice, su un palcoscenico con importanza mediatica come Sanremo il pubblico ha espresso diverse opinioni, a partire dal titolo del brano :“Me ne Frego”. Forse in molti non sono riusciti a cogliere il nesso tra i testi delle sue canzoni e l’abbigliamento indossato. Del resto anche il titolo della canzone ha ricordato, secondo alcuni, un celebre motto del Ventennio negli anni dei divieti e delle prescrizioni.

Achille Lauro si è difeso dai diversi attacchi a cui è stato sottoposto rispondendo: “Sono fatto così mi metto quel che voglio e mi piace: la pelliccia, la pochette, gli occhiali glitterati sono da femmina? Allora sono una femmina. Tutto qui? Io voglio essere mortalmente contagiato dalla femminilità, che per me significa delicatezza, eleganza, candore. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma che ti è successo? Io rispondo: ‘Sono diventato una signorina”.

Stando alle sue dichiarazioni, il cantante si sarebbe allontanato da un ambiente maschilista e culturalmente povero, sviluppando disapprovazione nei confronti dei modi maschili “ignoranti” in cui è cresciuto e dei linguaggi anaffettivi nei confronti delle donne. Da qui la costruzione del suo personaggio che rifiuta le convenzioni da cui poi si generano discriminazione e violenza.