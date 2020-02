Sanremo, Rula Jebral: l’urlo contro la violenza sulle donne

Sul palcoscenico del Festival più famoso della canzone italiana, tra commozione e emozioni forti, il pubblico dell’Ariston ha concesso una standing ovation da pelle d’oca alla giornalista di origini palestinesi a cui è stato concesso uno spazio in prima serata. La Jebral ha tenuto un lungo monologo, denso e toccante, su un tema complesso e delicato come quella della violenza sulle donne e della condizione femminile in generale.

Jebral ha letteralmente incantato il teatro narrando le vicende vissute in prima persona dalla madre vittima di violenze e abusi e di tutte le donne che non sono riuscite a rialzarsi. Parla a cascata davanti agli occhi pietrificati della figlia, davanti a un pubblico incredulo e racconta brandelli di vita che lasciano senza fiato.

La giornalista ha citato una serie di domande odiose e offensive rivolte alle donne vittime dei processi per stupro. Aveva annunciato: “Dirò ciò che non avevo mai detto, neppure a mia figlia, neppure a me stessa”. E lo ha fatto, per davvero. Senza filtri e con una trasparenza dirompente.

Un monologo che alterna le sue riflessioni alle citazioni di importanti canzoni sulle donne.

Le parole della Jebral, pronunciate in un contesto come quello sanremese – troppo spesso veicolato e percepito come l’icona del “nazionalpopolare”- sono state un inno alla speranza. La rappresentazione plastica della ferrea volontà di chi non si rassegna ad accettare lo status quo.

Il monologo della Jebral è stato uno spaccato di grande televisione. Una gemma che ha riportato lo strumento televisivo alla sua funzione e vocazione originaria: un mezzo per contribuire alla crescita morale ed etica della collettività.