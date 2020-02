Sant’Agata de’ Goti, il Sindaco mette in “quarantena” la cittadina sannita: è paralisi e la paura sale

Nel Sannio esplode la paura. Domenica prossima niente mercato, porte chiuse per il torneo di calcio in programma domani allo stadio comunale “Ugo Ievoli” e disinfezione dei locali sedi di attività didattiche e formative delle scuole, tutt’ora chiuse.

Ma non solo. Perché nell’ordinanza del Sindaco di Sant’Agata de’ Goti, Giovanni Piccoli, che in questo modo punta a prevenire la diffusione del Coronavirus, si chiede anche ai parroci di tutte le parrocchie presenti nella comunità saticulana di adottare tutte le misure di contenimento e prevenzione epidemiologica, contenendo la presenza dei fedeli nelle Chiese in misura non superiore ad un quarto rispetto alla capienza delle stesse.

Analogo invito, infine, è rivolto agli esercenti delle attività di ristorazione presenti su tutto il territorio comunale (ristoranti, agriturismo, pub e simili) ai quali il primo cittadino chiede di contenere la presenza dei clienti con lo stesso criterio da utilizzarsi in chiesa.