Sant’Agata dei Goti, dimissioni di tredici consiglieri comunali: sfiduciato il sindaco Piccoli

Volge al termine, a meno di un anno dalla sua elezione, l’esperienza amministrativa di Giovannina Piccoli, sindaco di Sant’Agata dei Goti. Nella notte tredici (9 di maggioranza e 4 di minoranza) dei sedici consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni, sfiduciando il primo cittadino. Tra questi anche il sindaco uscente Carmine Valentino.

“I costituiti condividono di interrompere la esperienza amministrativa in modo anticipato non essendoci più le condizioni politico-amministrative finalizzate ad assicurare il governo della città ed una corretta gestione amministrativa”, questo quanto si legge nel passaggio conclusivo dell’atto notarile.

Le parole di Piccoli

Dopo aver appreso la notizia, Piccoli ha commentato sul profilo social del comune, dichiarando:

“Cari concittadini, ho appreso dalla stampa on line che stanotte tredici consiglieri comunali hanno rassegnato le proprie contestuali dimissioni dalla carica ponendo fine all’Amministrazione eletta lo scorso 26 maggio 2019 . In questo momento voglio solo dire che ringrazio tutti i cittadini santagatesi per avermi eletto Sindaco di Sant’Agata de’ Goti e per avermi dato l’altissimo onore di essere la prima ed unica donna ad aver ricoperto questo incarico. Io ho cercato di ripagare chi mi ha eletto lavorando ogni giorno con impegno, con serietà ed agendo sempre nel solo ed esclusivo interesse di Sant’Agata e dei santagatesi.

Non posso rimproverarmi nulla se non di aver agito così. E se questo non è piaciuto a qualcuno non posso farci niente. Il mio compito non era quello di piacere a qualcuno ma di curare l’interesse pubblico, anteponendolo sempre a quello dei singoli, anche al mio personale interesse a restare in carica mediante inaccettabili compromessi. A quegli assessori e a quei consiglieri che con le dimissioni hanno sfiduciato sé stessi, dico solo buona fortuna per le prossime elezioni. Li comprendo e li giustifico perché, come sappiamo tutti, se uno il coraggio non ce l’ha, nemmeno Iddio glielo può dare.

Grazie ancora a tutti”.