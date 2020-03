Ogni giorno, per circa 30 minuti, teniamo inutilmente accese le lampadine in casa, in ufficio e negli edifici pubblici. A pagare il prezzo più alto per questi dispendi inutili di energia sono le famiglie.

Negli anni sono arrivate sul mercato numerose applicazioni, realizzate da grandi aziende di elettrodomestica, proprio a supporto di chi, ancora non sa gestire in modo consapevole i propri consumi energetici per ridurli e ottimizzarli. Queste permettono di controllare il proprio impianto d’illuminazione da remoto con un solo clic sullo smartphone o sul tablet.

E’ evidente che non tutti sono interessati al prodotto e dunque cercare di sensibilizzare circa il tema del risparmio energetico è un dovere.

M’illumino di meno è un’iniziativa simbolica lanciata nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2 (prende il nome dai celebri versi di Mattina di Giuseppe Ungaretti) finalizzata proprio alla sensibilizzazione al risparmio energetico.

La finalità è quella di chiedere alle persone di spegnere le luci non indispensabili e ripensare i consumi.

La campagna, lanciata a livello nazionale dai microfoni di Rai Radio 2, inizialmente era rivolta ai soli cittadini,poi è stata accolta con successo sia a livello locale, con adesioni da parte dei singoli comuni, che dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il patrocinio del Ministro dell’ambiente.

Anche Con la Pro Loco e il Comune di Sant’Andrea di Conza all’interno del Piano di Vivibilità partecepano all’iniziativa. Giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili a Sant’Andrea di Conza, spegnendo le sue luci e facendo musica nei suoi locali pubblici.