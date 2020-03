Sardine d’Irpinia, sabato 7 Marzo appuntamento a Cesinali

Riceviamo e pubblichiamo:

Sono passati 3 mesi da quella domenica in cui – assieme a centinaia di altre piazze in Italia – un migliaio di irpini si sono esposti con i loro corpi e i loro volti contro un linguaggio pieno di odio che gonfiava le vele ad un certo tipo di fare politica autoritario, pericoloso e razzista. Dopo tutto questo crediamo che sia venuto il momento di fermarsi e riflettere con le persone con cui abbiamo cominciato quella domenica di due mesi fa. Crediamo sia venuto il momento di fare un tagliando a questo movimento in Irpinia, fare un bilancio del nostro lavoro, capire quanti siamo e come andare avanti, soprattutto in un momento come questo, importante per le scelte politiche future della nostra regione.

In queste settimane in giro per l’Irpinia abbiamo parlato di lavoro, spopolamento ed ambiente. Mentre facevamo tutto ciò, non per colpa nostra, il movimento ha subito un calo di credibilità dovuto ad errori ma anche ad accuse strumentali.

Per questo vi proponiamo di vederci Sabato 7 marzo, a Cesinali alle ore 18, in assemblea aperta, per parlarci, confrontarci e decidere insieme i prossimi passi. Il nostro appello lo rivolgiamo alle associazioni che quotidianamente si impegnano sul territorio ma anche agli attori politici locali. Vogliamo confrontarci, conoscere, capire ed esprimere la nostra idea, la nostra visione di futuro.

La nostra Provincia ha bisogno di nuove prospettive che vorremmo definire insieme, attraverso la partecipazione l’inclusione.