Senso civico degli italiani…c’è da fidarsi?

Dal 18 maggio ogni singolo cittadino, con la propria quotidianità, influenzerà le sorti epidemiologiche, e di conseguenza economiche, del Paese. Il virus non è stato sconfitto, siamo noi a dover imparare a convivere con esso, abbracciando una nuova normalità.

L’entrata a pieno regime nella fase due, non è un “libera tutti”, ma non a tutti è chiaro. Situazioni non molto confortanti si stanno registrando, in questi ultimi giorni, in diverse zone d’Italia, paradossalmente anche lì dove il virus ha falciato più vite. Anche nell’avellinese, nella giornata di ieri, diverse persone sono state multate poiché ritrovate a camminare sprovviste di mascherine e ad assembrarsi lungo le vie principali del capoluogo irpino.

Il premier Conte nell’ultima conferenza stampa è stato chiaro: “stiamo affrontando un rischio calcolato nella consapevolezza che la curva epidemiologica potrà tornare a salire… dobbiamo accettare questo rischio altrimenti non potremo mai ripartire, dovremmo aspettare il momento della scoperta e della distribuzione del vaccino, non ce lo possiamo permettere”. Parafrasando le sue parole, da un punto di vista medico-scientifico, la ripartenza avrebbe dovuto attendere, ma da un punto di vista pratico-economico, questo è un lusso che non ci si può concedere.

Davanti ad un quadro del genere, ogni cittadino è chiamato a riflettere e a comportarsi di conseguenza. Riappropriamoci delle nostre vite, ma facciamolo in maniera responsabile ed intelligente: indossiamo le mascherine, ma soprattutto indossiamole correttamente, evitiamo assembramenti, non abbassiamo la guardia, affinchè la disattenzione e la superficialità di oggi, non cancellino le libertà faticosamente riacquistate.

Ricordiamoci che, quando si parla di libertà, in ballo c’è molto di più della possibilità di fare un aperitivo con gli amici. Per chi lavora nell’ambito della ristorazione e dell’entertainment, solo per citarne alcuni, questa è vita e la revoca delle libertà concesseci, questa volta, potrebbe essere il colpo che manda al tappeto.