Serie C, girone C: risultati e classifiche dopo la 29° giornata

Si è archiviata la 29° giornata di campionato. Per quanto riguarda il girone C di Serie C, si sono disputate tutte le gare e si sono avute anche delle sorprese, legate soprattutto alla parte alta della classifica. Vediamo risultati e classifiche.

RISULTATI

CASERTANA – CAVESE | 2-0

RIETI – SICULA LEONZIO | 1-2

RENDE – VITERBESE | 0-0

La Casertana torna finalmente alla vittoria dopo un’astinenza di oltre nove giornate. Contro la Cavese, la decide una doppietta di Ernesto Starita, accorciando così proprio sulla compagine di Cava De’ Tirreni. Quarta vittoria in cinque gare per la Sicula Leonzio, che prova così a risalire la china: a Rieti, la doppietta di Lescano regala vittoria alla squadra di Grieco; a nulla serve il momentaneo pari di Tirelli per i padroni di casa. Pari a reti bianche che non serve né al Rende né alla Viterbese, con entrambe che restano immobili nelle rispettive posizioni di classifica: il Rende resta penultimo, mentre la Viterbese resta nella zona play-off ma con poca distanza dai suoi inseguitori.

REGGINA – MONOPOLI | 0-2

CATANIA – VIBONESE | 2-1

VIRTUS FRANCAVILLA – PICERNO | 1-2

Veniamo al risultato già clamoroso di giornata. La capolista Reggina cade in casa per mano del Monopoli, riaprendo un minimo i discorsi per la promozione diretta: reti firmate da Salvemini e Piccinni. Ora la compagine calabra ha solo nove punti di vantaggio sui pugliesi, terzi in classifica, dietro al Bari. Una rete di Curcio agli inizi ed una di Mazzarani quasi allo scadere portano i tre punti al Catania. Ad Emmausso l’onore di aver riportato in pari le cose al 36′ del primo tempo; poco cambia in classifica per entrambe le squadre, entrambe in fase di stasi in zona play-off, ma con i calabresi con il fiato sul collo. Colpo esterno del Picerno con Guerra ed Esposito che rispondono a Perez.

TERNANA – BISCEGLIE | 2-2

POTENZA – CATANZARO | 2-0

PAGANESE – TERAMO | 0-0

BARI – AVELLINO | 2-1

Russo e Mammarella per i rossoverdi provano ad ammazzare la gara, ma Montero in zona Cesarini riacciuffa i padroni di casa, mettendo a segno una doppietta. Il Potenza va di giustezza e nel primo tempo sbriga la pratica Catanzaro: reti di Giosa e Franca. Altro pareggio a reti bianche e che ancora una volta serve a poco, discorso valido sia per la Paganese che per il Teramo. Qui per la sintesi completa di Bari-Avellino, conclusasi per 2-1 in favore dei Galletti, che hanno dominato gran parte della partita, soffrendo ma non in modo eccessivo, soltanto dopo il tardivo pari di Albadoro.

CLASSIFICA

Bari e Monopoli fanno il proprio dovere, accorciando sulla Reggina, distante ora rispettivamente solo sette e nove punti. Bagarre per gli ultimi posti play-off, con Vibonese e Viterbese tallonate da diverse squadre, tra cui l’Avellino. Nella lotta per restare in Serie C, sembrano quasi tagliarsi fuori da sole Rieti e Rende, mentre il Bisceglie ancora prova a resistere. In risalita il Picerno, a soli tre punti di distanza dal 15° posto, occupato per ora da Paganese e Casertana, in coabitazione. Classifica comunque molto corta, con le squadre che vanno dalla 10° alla 16° piazza raccolte in soli sei punti: un nulla se pensiamo alle sorprese che può regalare la Serie C ogni domenica.

CLASSIFICA MARCATORI

Con la rete di ieri rifilata all’Avellino, Antenucci consolida il primo posto nella classifica marcatori, a quota 19 realizzazioni. Insegue Fella del Monopoli a 17 mentre più distaccato è il duo reggino Corazza-Denis, fermi rispettivamente a 14 e 12 reti.