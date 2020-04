Serie C, la stagione è pressoché compromessa: possibile soluzione play-off

Senza soldi non si cantano messe: è questo il leitmotiv che echeggia negli ambienti della Serie C, impossibilitata a ricominciare a pieno regime secondo il protocollo sanitario federale. Ecco dunque che bisogna trovare delle alternative: tra le potenziali, ne spicca una.



PROMOZIONE DIRETTA

Per la promozione diretta, non ci sono santi che tengano: le prime di ogni raggruppamento avranno ciò che spetta loro di diritto: il salto di categoria; il tutto considerando che se lo stavano meritando ampiamente sul campo. Nel dettaglio:

Girone A : Monza primo a 61 punti con 16 di vantaggio sulla seconda.

: Monza primo a 61 punti con 16 di vantaggio sulla seconda. Girone B : Vicenza primo, sempre a 61 punti, a +6 sulla seconda.

: Vicenza primo, sempre a 61 punti, a +6 sulla seconda. Girone C: nel girone in cui milita anche l’Avellino, la Reggina ha fatto terra bruciata alle sue spalle, portandosi a +9 sul Bari, per un totale di 69 punti.

La promozione in B, per queste tre squadre, non sarebbe minimamente in dubbio.

E LA QUARTA PROMOSSA?

Qui il discorso si complica leggermente. Scartata l’ipotesi del sorteggio, che non è piaciuta a nessuno, si fa largo l’ipotesi dei play-off, ovviamente a ranghi ridotti. Al mini torneo, solitamente disputato post-season, parteciperebbero le seconde di ogni girone e probabilmente la miglior terza di tutta la categoria. Al momento a partecipare sarebbero dunque Bari, Reggio Audace e Carrarese. Il ruolo di miglior terza dovrebbe essere occupato dal Monopoli, squadra che ha racimolato, per così dire, la bellezza di 57 punti, più di tutte le altre terze della Serie C.