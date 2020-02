Serino, denunciati per false segnalazioni sul Coronavirus

In un momento così delicato, c’è chi si prende gioco dei timori e della paura della gente, forse per qualche like in più sui social oppure per qualche breve attimo di visibilità.

Il riferimento è alle tante fake news, che stanno circolando proprio in queste ore e proprio in merito al coronavirus. Il consiglio è quello di tenersi aggiornati solo attraverso canali d’informazione riconosciuti, e comunque attenersi alle indicazioni degli enti preposti.