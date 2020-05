Servizio Civile Universale, in onda dalla Parrocchia San Sisto II

I volontari del Servizio Civile Universale del progretto “CONOSCERE PER AGIRE, EDUCARE PER PREVENIRE” con sede a Pagani (SA), conducono un programma (web radio) di cultura e intrattenimento per svolgere la propria funzione sociale all’interno della comunità.

Quello di “CONOSCERE PER AGIRE, EDUCARE PER PREVENIRE”, è un progetto sperimentale che nasce dalla voglia di promuovere e realizzare uno spazio di promozione culturale per incentivare la partecipazione dei giovani e meno giovani grazie allo strumento del servizio civile.

Un “luogo” virtuale dove mettere insieme solidarietà e competenze per dare opportunità a quanti scelgono di condividere questa importante esperienza di essere coinvolti nel progetto sia come destinatari che come beneficiari dello stesso.

Le associazioni mirano non solo all’obiettivo di spronare le giovani generazioni nel corretto utilizzo di social network, ma soprattutto a quello di utilizzare la rete per denunciare e tentare di prevenire fenomeni di stalking, bullismo e violenza di genere, che si verificano ogni giorno sul territorio regionale e nazionale.

Servizio Civile Universale: Web Radio Parrocchia San Sisto Pagani

Oggi, 4 Maggio, alle ore 17.30 dal Centro Accoglienza Parrochia San Sisto II di Pagani interverrano alcune volontarie per parlare del Servizio Civile Universale e della grande opportunità che rappresenta per il nostro Paese.

Oltre ad alcuni volontari del progetto in atto, ci sarà come ospite Mario Sicignano, Presidente del Consorzio Proodos (http://www.consorzioproodos.it/). Proodos è un consorzio di cooperative sociali impegnate nella produzione di servizi di welfare in ambito socio-assistenziale, sanitario ed educativo e nell’inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate.

Di seguito il link per seguire la diretta http://www.sansistosecondo.it/2015/