Si ferma anche il Vinitaly, tutto rinviato al 14 – 17 Giugno

Cattive notizie per le 89 aziende della provincia di Avellino selezionate dalla Camera di Commercio partecipanti al Vinitaly, una delle manifestazioni più importanti a livello internazionale nel mondo del vino.

Erano solo rumors, ma nella giornata di ieri l’indiscrezione è diventata una notizia ufficiale: il Vinitaly 2020 è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus. A darne la conferma è stato lo stesso staff di Veronafiere, comunicando anche le nuove date della fiera, che si terrà dal 14 al 17 giugno 2020.

In un momento così delicato per tutte le parti che avrebbero preso parte alle date del 19-22 aprile 2020, gli organizzatori hanno comunicato l’attuazione di misure particolari. Veronafiere attiverà una task force per assistere i propri clienti in ogni ambito necessario alla riorganizzazione delle manifestazioni e al supporto logistico per buyer e operatori qualificati. Confcommercio Verona e Cooperativa Albergatori veronesi hanno inoltre espresso massima disponibilità per favorire lo spostamento delle prenotazioni.