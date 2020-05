Sibilia,la regolarizzazione degli immigrati non è una soluzione

La regolarizzazione degli immigrati non è una soluzione. Al momento la nostra priorità deve essere quella di sostenere le piccole e medie imprese italiane che oggi sono in difficoltà tremenda. Se messe nelle condizioni giuste sono loro il miglior alleato nella lotta al caporalato e il lavoro nero.

Per cui il primo passo è aiutare gli imprenditori a ripartire e abbassare le tasse: in particolare quando ci troviamo ad affrontare un periodo drammatico come questo dell’emergenza Covid-19. Le sanatorie hanno nomi e cognomi precisi. Una si chiama Bossi-Fini e l’altra Maroni: azioni che vanno dunque associate alle politiche delle destre estreme. Vedere il migrante come un numero è una politica che non ci appartiene. Inoltre questa regolarizzazione del lavoro nero non risolve il problema di quella presunta carenza di lavoratori agricoli”.