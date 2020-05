Sirignano, divampato nella notte un incendio in un appartamento

Nella scorsa notte a Sirignano in provincia di Avellino, è scoppiato un incendio in un’ abitazione che si trova in piazza Santa Croce. i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente nell’abitazione, che si è incendiata per motivi sconosciuti, visto che la casa era disabitata.

Fortunatamente i vigili del fuoco non hanno rinvenuto nessun ferito e nessuna persona intossicata, mentre i danni all’abitazione sono in corso di quantificazione.

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire come sia potuto divampare l’incendio nell’abitazione disabitata; non viene esclusa nessuna pista, compresa la possibilità che all’interno potesse trovarsi qualche abusivo che poi possa essere scappato alla vista delle fiamme, magari dopo averle accidentalmente innescate.