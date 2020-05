Sirignano, il primo cittadino: “Ho visto troppo lassismo e troppa euforia”

Il sindaco di Sirignano, Raffaele Colucci , ricorda che il virus è ancora in circolazione e che bisogna fare attenzione, rispettare le distanze di sicurezza e indossare la mascherina.

“Ho visto troppo lassismo e troppa euforia. In questi giorni stanno tornando persone dal Nord, con grande rischio di contagi, e noi cosa facciamo? Camminiamo per le strade senza rispettare le distanze e senza indossare la mascherina.”

“In questi giorni in tanti mi avevano chiesto di riaprire il cimitero e la villa comunale, ma dopo avere constatato quello che è successo ho stabilito di continuare a tenerli chiusi. Capisco l’ansia, dopo tanti giorni, di libertà, l’esigenza di uscire, ma non possiamo buttare all’aria tutti i sacrifici fatti dall’amministrazione e dalla cittadinanza in questi due mesi. Non si è compresa la lezione che ci è stata impartita dal Coronavirus.”