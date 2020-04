Sirignano, il Sindaco Colucci: riavviare il commercio ambulante

“In Campania i commercianti ambulanti sono una delle categorie più danneggiate dal lockdown dei mercati all’aperto.

Qu esti operatori del commercio, non lavorando da mesi, avvertono forte la difficoltà economica, pertanto sarebbe opportuno che la regione di concerto con i comuni e le Asl approntino un piano per la ripartenza. La tutela del piccolo commercio itinerante non è rinviabile ulteriormente, anche perché rappresenta l’unica fonte di sostentamento economica per una cospicua fetta di famiglie campane”.

Lo dichiara, Raffaele Colucci, sindaco di Sirignano nell’Avellinese, portavoce del movimento “Persone e territori”.