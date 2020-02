Risveglio choc per i cittadini di Solofra. Una donna nella città della concia è precipitata in un burrone. Il fatto è avvenuto questa mattina in località Napoli dove per recuperare la 48enne è servito l’intervento dei Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, insieme ai carabinieri.

Dopo il recupero la donna è stata trasportata in ospedale Moscati, al pronto soccorso, dove è arrivata in codice rosso e si trova in gravi condizioni.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti.