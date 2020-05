Solofra, il Covid-19 non ferma “Il Maggio dei Libri”: al via l’edizione 2020

Al via una nuova edizione de “Il Maggio dei libri 2020″ nella città della concia. Il Comune di Solofra, la Biblioteca Comunale “Renato Serra” e l’associazione ArTeatro anche quest’anno promuovono il programma della suddetta iniziativa. L’emergenza sanitaria in corso darà vita ad un’edizione sicuramente diversa, ma non per questo meno interessante. Un’edizione prettamente online con tutte le manifestazioni che avranno luogo in streaming.

In programma un doppio incontro, il primo previsto per venerdì 15 maggio e il secondo per il venerdì successivo, il 22 maggio. Il primo vedrà gli alunni della Scuola Primaria – Istituto Comprensivo “Francesco Guarini” e della Direzione Didattica di Solofra partecipare alla video lettura dei brani di “Pinocchio” di C. Collodi e “Il giovane gambero” di G. Rodari, a 100 anni dalla nascita. Nel secondo appuntamento, invece, sarà reso omaggio ad un uomo di cultura locale: Enzo D’Alessio, mentre l’Associazione ArTeatro, con Alfonso Grassi, Emanuele Esposito, Michele Maffei e Regina Presutto, leggerà brani da “Le città visibili ed invisibili” di Italo Calvino. I video realizzati saranno pubblicati sui canali social dei vari enti.