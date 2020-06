Solofra, nuovo caso di Coronavirus: l’annuncio del sindaco

Solofra, nuovo caso di Coronavirus, si tratta di una donna asintomatica. L’annuncio del sindaco Vignola:

“Nell’ambito dell’attività di monitoraggio e controllo del covid-19, attraverso test sierologici, è emerso un nuovo caso positivo al virus nella nostra città. La nostra concittadina sta bene e non ha alcun sintomo. Come da prassi osserverà il periodo di quarantena insieme al marito sino al superamento della positività. Sono effettuati già i tamponi su tutti i familiari che anno avuto esito negativo. Raccomandiamo tutti i cittadini di continuare ad osservare le misure poste in essere per la prevenzione ed il contrasto al covid-19″.“

http://www.comune.solofra.av.it/