Sperone, bimbo di 11 anni trasportato al Moscati

Un bambino di 11 anni era in sella alla sua bici – percorreva la strada statale delle Puglie nel territorio di Sperone – quando è stato travolto da un’auto che non riusciva a evitare l’impatto.

Il piccolo è stato sbalzato dalla bici per diversi metri ed è finito a terra.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno avviato le indagini. Il conducente dell’auto è stato sottoposto ai consueti esami alcolemici .

Secondo le prime indiscrezioni, il bimbo non ha mai perso conoscenza ma presentava diverse ferite agli arti ed era in stato confusionale. Non si conoscono le sue condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.