Spettacolo teatrale: Madama Sangenella

La compagnia teatrale “gli instabili” si è esibita in due serate dedicate alla commedia in lingua napoletana scritta da Edoardo Scarpetta intitolata “Madama Sangenella”. Lo spettacolo si è tenuto nei seguenti giorni: 10 e 11 febbraio 2024 presso la sede della protezione civile di Cusano Mutri con la regia di Civitillo Antonietta. La trama di Madama Sangenella è tipicamente quella della tradizionale commedia napoletana, il cui obbiettivo è mettere alla berlina i vizi, i costumi e le contraddizioni di una società borghese altisonante, che si diverte al solo vedere in scena la parodia della loro stessa realtà. I personaggi apparentemente autonomi, entrano ed escono dalla scena in maniera pronta e risoluta, muovendosi con sinergia ben studiata. Una compagnia teatrale, questa, che grazie alla dimestichezza con la lingua dialettale di ogni suo singolo attore, ha reso svelta e spedita una commedia movimentata e ricca di intrecci. Data la grande richiesta del pubblico la commedia sarà replicata nei giorni 23-24 Marzo, stessa sede. Si ringrazia la compagnia teatrale degli “instabili” per aver messo in scena questa rappresentazione in modo impeccabile, un ringraziamento speciale va anche a chi ha reso possibile questo evento :

SUGGERITRICE: LUCIA FRANCO

TRUCCO: STUDIO ETHEREA DI CARMELINA DI BIASE

PARRUCCHIERI: GIOVANNA BARONE E CARMINE FRANCO

SARTORIA A CURA DI ANGELA PETRILLO E IIS CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA’- CORSO SERALE

COSTUMISTE: GIUSEPPINA IAMARTINO E ANTONIETTA CASSELLA

ADDOBBI: MUTRIA FIORI

SCENOGRAFIE E ARREDO A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE GLI INSTABILI

TRE TORRI COSTRUZIONI PER L’ALLESTIMENTO DEL PALCO

NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE