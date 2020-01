Sport: antidoto al bullismo e al cyberbullismo

Attività sportiva all’aria aperta, amicizia leale, spirito di squadra, cose che – somministrate nelle giuste dosi -formano un cocktail forte ed efficace per la lotta alla violenza, al bullismo ed al cyberbullismo.

Quella del bullismo è una piaga sociale seria che nasconde una radice culturale, molto comune nella società. Combattere il bullismo significa agire sul piano della cultura e della formazione. In questo senso la pratica sportiva può essere d’aiuto, senza dar troppo peso alla casistica di episodi “poco carini” che pur si verificano nel mondo della competizione sportiva.

Sì, il desiderio di primeggiare potrebbe sfociare nella prevaricazione di compagni o avversari, amplificando violenze psicologiche verbali, fisiche e discriminazioni utilizzando il web come veicolo perfetto per i propri scopi, ma l’obbiettivo della dottrina sportiva resta – in ultima analisi – quella di arginare tali fenomeni.

Lo sport deve contrastare tali violenze; il rispetto delle regole, dell’avversario, del compagno inculcano nei giovani valori di primaria importanza alla loro formazione. Scuole, società, educatori, allenatori si devono porre come obbiettivo quello di creare un clima e una condizione per cui il ragazzo, in difficoltà, decide di trovare in loro un riferimento sicuro. Le sensazioni che potrebbe provare un ragazzo adolescente, vittima di bullismo potrebbero essere accompagnate spesso da vergogna o sensi di colpa che lo frenano nella ricerca di un possibile aiuto.

Nell’era di internet, dei social, dei video-game i giovani, sempre più “chiusi in se stessi”, andrebbero incoraggiati ad entrare nell’universo sportivo, per recuperare quei rapporti di rispetto reciproco ormai in disuso. Lo sport è da considerarsi sinonimo di impegno e costanza in quanto mette alla prova nel superare i propri limiti e nel realizzare i propri sogni.