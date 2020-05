SSML Benevento, il romanzo e le sue trasformazioni: al via un ciclo di lezioni online

Avrà inizio lunedì 11 maggio un ciclo di lezioni online gratuito organizzato dalla SSML Internazionale di Benevento. L’obiettivo sarà approfondire alcuni “classici” del romanzo inglese e francese che affrontano gli scenari delle due Guerre Mondiali, superando i confini della cronaca e del realismo.

Il calendario prevede 4 lezioni, di cui due in inglese e due in francese, a cui si sono già iscritti e prenotati 600 studenti.

La Professoressa Oriana Palusci, Direttrice della SSMD di Benevento, a tal proposito afferma: “ho voluto promuovere questo ciclo di incontri focalizzato su alcuni autori e generi che hanno contribuito alla storia del romanzo ma che soprattutto sono stati i principali artefici di trasformazioni del genere nel secolo scorso. Il valore aggiunto di questo ciclo è la possibilità per gli studenti di partecipare a lezioni che saranno tenute esclusivamente in lingua inglese e francese ma anche di condividere l’esperienza di numerosi altri Istituti della provincia di Benevento e di Avellino per un confronto che sarà certamente fruttuoso per i loro studi anche in vista dell’esame di maturità”.

Il delegato alle attività di orientamento, il Prof. Paolo Palumbo, ha inoltre aggiunto: “la SSML di Benevento è da sempre vicina alle scuole del nostro territorio ed anche questo ciclo di lezioni testimonia la piena e fattiva collaborazione con gli istituti superiori con i quali si condivide un tratto importante del percorso didattico. Ringrazio i Dirigenti scolastici ed i tanti docenti degli oltre dieci istituti coinvolti che hanno ritenuto particolarmente valida la proposta del ciclo di lezioni in lingua . La SSML, che si è ormai affermata come una realtà universitaria di eccellenza nel settore della mediazione e dell’interpretariato, li affiancherà anche in questa fase della loro vita con tante altre iniziative – a partire dagli open days online che si terranno ogni ultimo sabato del mese a partire da maggio – con l’obiettivo di chiarire tutti i vantaggi, soprattutto in termini di sbocchi occupazionali, che la laurea in mediazione linguistica della SSML di Benevento può offrire”.