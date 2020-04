Alla vigilia dell’8 aprile, quando è stato revocato il “lockdown” di Wuhan (molto più rigido del nostro), la Cina intera dichiarava 62 nuovi casi, la maggior parte dei quali importati. Oggi, nella sola Lombardi i nuovi infetti confermati sono +869. I decessi di oggi in Italia sono 382.

Però in Italia apriamo. O meglio, iniziamo ad aprire, perché lo fanno anche gli altri, perché ci auguriamo di aver adottato una serie di norme e di mantenerle a lungo, perché il virus forse, chissà, si dice, è diventato meno aggressivo. Ma non perchè la gente è stanca di stare in casa, sul divano, con tutti i confort a disposizione.

In realtà, abbiamo chiuso in ritardo per salvaguardare il comparto produttivo e apriamo adesso per salvaguardare il comparto produttivo.

I dati nazionali migliorano, certo, ma il contagio in Italia è attivo, anzi è vispo, e dire che il 4 maggio «non è un liberi tutti» non rende affatto l’idea di ciò che stiamo per fare, ovvero addentrarci in un pericolo, con più consapevolezza individuale rispetto all’inizio, ma in una situazione che probabilmente non è troppo diversa da quella di metà febbraio.

Stiamo dicendo «dovremo convivere col virus», ma dovremmo dire «stiamo per sfidare il virus».

Perciò, chi sa di essere vulnerabile alzi ancora di più la guardia da qui in avanti. Prepariamoci al remake dell’8 marzo. Perchè l’invasione ci sarà. Non serve la sfera di cristallo per sapere che in migliaia torneranno al Sud, una volta scattata la fase2. Basta dare uno sguardo ai siti di prenotazione dei viaggi e provare a comprare un biglietto sulla tratta Milano-Napoli. Più introvabile di un biglietto per una finale di Champions League.

Sono pochi i posti liberi dal 4 maggio per tutta la settimana. Del resto, è giusto che queste persone rientrino. Un aspetto che ovviamente viene monitorato con grande attenzione dalla Regione Campania che obbligherà i rientrati a due settimane di isolamento casalingo. Il rischio di rientro in Campania da aree del Nord dove la pandemia è ancora forte c’è, in particolare per gli studenti.

Non si può impedire a queste persone di far ritorno a casa, ma allo stesso tempo si deve pretendere che rispettino tutti i margini di sicurezza.

L’otto marzo è stata la data simbolo di quell’esodo che ha provocato diversi contagi nella nostra regione. Resta da capire, però, se bastano 15 giorni di isolamento. Oramai, in tante situazioni il Covid–19 si sviluppa anche molto oltre le due settimane. Questo potrebbe essere un rischio non di poco conto.

Sarebbe provvidenziale, quindi, che un esempio straordinario di responsabilità arrivasse dall’alto. Tra le regioni, tra i politici, anche tra gli esperti si va già a rintracciare chi abbia sottovalutato di più e più gravemente la minaccia, chi non aveva capito, o peggio, chi aveva capito e non ha parlato.

“Scusa” è la parola più difficile. Da queste parti è difficilissima. Ma questa volta abbiamo bisogno di essere stupiti. Perché la sofferenza di molti non si trasformi in frustrazione e poi in rabbia indiscriminata.

Ci serve un’assunzione di responsabilità individuale e spontanea anche da parte degli attori principali di questa crisi, prima che torniamo là fuori. Non di colpa: di responsabilità che comprendono le sottovalutazioni, gli errori, le disorganizzazioni, i ritardi, le leggerezze, la superficialità, l’imprudenza.