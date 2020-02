Synthetica Band : giovani musicisti irpini e la loro energia espressa in musica

Dopo la coinvolgente canzone “Pianeta H” , sta suscitando molto entusiasmo il nuovo singolo “Cicatrice” della band irpina Synthetica.

Una canzone profonda al passo con i tempi che racconta la sofferenza di una vicenda amorosa.

Il gruppo punta a portare la propria musica in giro per l’Italia, contraddistinguendosi per uno stile originale che va alla ricerca di nuovi suoni e tematiche presenti ogni giorno intorno a noi.

Forti dell’amore per la propria terra, la band ci tiene a far conoscere l’Irpinia in tutta Italia.

La band é formata da Adolf Annecchiarico (voce/rap) , Modestino Barbieri (voce/melodica), Matteo Lionetti (chitarra) , Stefano Carpenito (Basso), Fiore Cozzolino (Sintetizzatore/tastiere), Carlo Spagnuolo (batteria).

Tanto positive le preferenze che hanno spinto il gruppo a partecipare al contest del Primo Maggio 2020. Per maggiori info e contatti : https://www.facebook.com/synthetica.page/ 👉 “Cicatrice” lyrycs video: youtube.com/watch?v=lNRC84eXGP8

“La musica è la nostra forza – dichiara Adolf, voce del gruppo, siamo un gruppo di ragazzi che credono nei loro sogni e faremo in modo di portare avanti i progetti in cui crediamo”.

Un grande in bocca al lupo a questi ragazzi.