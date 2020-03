Taxi Farmaco, la Misericordia di Benevento al servizio dei cittadini

Sono due le vetture della Misericordia di Benevento che tutti i giorni svolgono il servizio denominato Taxi Farmaco, che è attivo dal giugno del 2018 e che da una settimana ha visto un incremento di richieste che mette sotto pressione i Volontari – già impegnati nei molteplici servizi istituzionali – che comunque riescono a soddisfare le richieste che pervengono al Centro Operativo della Misericordia di Benevento. “Fino alla scorsa settimana – ci informa il Presidente Angelo Iacoviello – il servizio aveva una media di 2/3 richieste giornaliere, anche perché era riservato agli ultra 65enni e a persone con disabilità anche temporanea. Ora le richieste pervengono non solo da tantissime persone anziane, ma anche da cittadini di ogni età che preferiscono non uscire da casa per evitare contatti e contagi.”

Il servizio Taxi Farmaco prevede il ritiro della ricetta presso lo studio del medico di famiglia, il relativo ritiro dei farmaci presso la farmacia di competenza e la consegna presso l’abitazione dell’utente. “Ogni giorno riceviamo in media circa 50 chiamate per il servizio Taxi Farmaco – continua Iacoviello – che cerchiamo di soddisfare ma spesso ci sono farmaci con ricetta rossa che devono essere ordinati e pervengono in Farmacia il giorno successivo, per cui si aggiungono alle richieste già programmate, aumentando le consegne”.

Il servizio Taxi Farmaco è uno dei tanti progetti messi in campo dalla Misericordia di Benevento in collaborazione con il Comune di Benevento e che ha come Partners l’Ordine dei Farmacisti, l’Ordine dei Medici e Federfarma della provincia di Benevento. “Stiamo operando con tutti i presidi di protezione individuali – conclude Iacoviello – per la tutela dei nostri Volontari e della comunità, che però sono in fase di esaurimento delle scorte e speriamo che le forniture di mascherine avvengano al più presto, al fine di poter continuare il servizio anche nel massimo delle procedure di sicurezza”.

Il servizio Taxi farmaco, che la Misericordia di Benevento svolge in maniera totalmente gratuita, può essere richiesto ai recapiti 0824-2.40.69 e 333-866.44.67 tutti i giorni feriali dalle 09,00 alle 19,00 e dalle 10,00 alle 13,00 nei giorni festivi, sia per la città che per le relative contrade.