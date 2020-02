Telese Terme: buon senso, solidarietà ed empatia oltre i pregiudizi

TELESE TERME – Il “problema coronavirus” c’è, esiste. Tutti gli esperti ci dicono – evidentemente – che il virus che sta colpendo la regione cinese del Wuhan non va assolutamente sottovalutato. Le misure che la stragrande maggioranza degli Stati, Cina in primis, stanno prendendo a salvaguardia della popolazione vanno esattamente in questa direzione.

Ad ogni modo, se l’attenzione che va riservata al monitoraggio della diffusione del coronavirus deve essere sempre alta e costante e se – allo stesso tempo – le fonti istituzionali ufficiali (OMS, Ministero della Sanità) ci dicono che le misure di prevenzione stanno funzionando egregiamente e che al momento un rischio di diffusione in Occidente è estremamente improbabile, ciò che invece sembra sfuggire ad ogni possibilità di controllo è la psicosi che questa vicenda sta portando con sé.

La paura, naturale sentimento di protezione, si sta via via trasformando in un’isteria priva di fondamento e slegata da ogni relazione con i “fatti”, sotto la pressione psicologica esercitata da un coacervo di informazioni discutibili, se non addirittura oggettivamente false. Uno schema, purtroppo, che abbiamo già visto verificarsi in altre occasioni. E tale schema si è riprodotto, con cinica puntualità, anche nel Sannio.

La vicenda della bambina cinese di Telese Terme è ormai tristemente nota. Un misto di speculazioni, disinformazione, fake news – fino ad arrivare al più classico (e distorto) dei passaparola – avevano dato vita ad un vero e proprio caso di psicosi collettiva, alimentando in modo esponenziale la comprensibile paura di chi si è visto piombare addosso, sovente senza filtro alcuno, una tale quantità di notizie distorte.

Il “caso Telese” è finito subito alla ribalta dei media nazionali; assurgendo al triste ruolo di paradigma di uno scarto sempre più frequente tra “realtà” e “realtà percepita”. In ogni caso va subito detto che le reazioni da parte delle Istituzioni della cittadina termale sono state – a nostro giudizio – inappuntabili. Le parole di Rosa Pellegrino, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Telese Terme, sono state improntate al buon senso e alla ragionevolezza.

A ciò si aggiunge la splendido attestato di solidarietà nei confronti della bimba e della sua famiglia. Nella giornata di ieri infatti, intorno alle 16:30, un gruppo di cittadini telesini si è recato spontaneamente presso il negozio “Grande Muraglia”, gestito dal padre della bambina. I cittadini hanno espresso la più totale vicinanza e solidarietà ai genitori della bimba, sottolineando come Telese Terme sia estranea ad ogni forma di odio e di pulsione intollerante. Il gesto di questo gruppo di cittadini, oltre ad avere un valore altamente simbolico, rappresenta anche plasticamente il permanere di un sentimento di empatia e di comunanza che si fa beffe di quelle narrazioni tossiche che tendono a dividere, frammentare e contrapporre.

Nel merito le parole di Serafini, consigliere comunale di Telese Terme: “Ciò che ieri, spontaneamente, hanno fatto tanti cittadini di questa comunità ci dice che c’è ancora chi non si rassegna alle verità di comodo, alla improvvisazione e alla disinformazione. Lo straordinario gesto di solidarietà che quella bambina e i suoi genitori hanno ricevuto è il segno di chi non si arrende all’imbarbarimento dei rapporti sociali, di chi pensa ci sia la necessità di tenere insieme i pezzi di una società sempre più disgregata. Un gesto importante che prova a ricollocare questa vicenda nell’alveo della ragione”.

Non si è trattato di un gesto scontato; del resto la solidarietà non è mai scontata. Si è trattato di una presa d’atto, della consapevolezza critica che distorsioni e pregiudizi vanno combattuti attivamente: che il “giusto” si testimonia con i propri corpi ed i propri volti.

La diffidenza e il pregiudizio sono l’anticamera di impulsi ben peggiori e la vicenda della bimba di Telese chiama tutti, soprattutto noi operatori della comunicazione, ad una grande assunzione di responsabilità. In un clima di decostruzione di sentimenti collettivi, in una stagione che porta la cifra dell’odio – spesso alimentato da piccoli e biechi interessi elettorali – la responsabilità è pressante. La ricostruzione di un nuovo sentire comune passa anche e soprattutto per una rinnovata etica della comunicazione.

Da ultimo, ci piace pensare che i volti di quei cittadini sorridenti siano i volti dell’intera comunità di Telese. Terra storicamente votata all’ospitalità e alla condivisione.