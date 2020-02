Teora, Donato Grasso suona con le ascelle la Cumparsita: La Corrida si colora d’Irpinia

Il Sannio sbarca al Grande Fratello con l’esplosiva Asia e l’Irpinia risponde a La Corrida con le ascelle di Donato.

C’è stato anche un pezzetto di Irpinia ieri sera, su Rai Uno, nel programma condotto da Carlo Conti “La Corrida”.

A conquistare la scena uno straordinario Donato Grasso che, in diretta e in prima serata, ha spiazzato tutti suonando con le ascelle. Polistrumentista, originario di Teora dove è nato 32 anni fa, Donato ha pensato bene di suonare le sue ascelle, scatenando l’ilarità di Carlo Conti e del pubblico in sala che al semaforo verde si è scatenato in ogni modo possibile.