Tragedia a Cesinali: impigliato tra le lame del trattore, muore 72enne

Tragedia nei campi a Cesinali. Giuseppe Galasso, 72enne del posto, per cause in corso di accertamento, è morto dopo essere rimasto impigliato tra le lame della sua motozappa che stava utilizzando per effettuare dei lavori nel suo terreno.

La tragedia è avvenuta in località Monteuovolo, un’area che costeggia il fiume Sabato. L’uomo questa mattina stava arando il suo terreno, quando, probabilmente una manovra sbagliata, la motozappa lo ha travolto.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno fatto di tutto per poterlo salvare, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. A Monteuovolo sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Il magistrato di turno ha disposto l’esame esterno.