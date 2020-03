Trent’anni di successi e ancora tanta voglia di cantare l’amore: il ritorno di Vinicio Capossela

L’amore diventa dunque uno strumento, il primo soggetto della poesia e della letteratura, è tutta un’indagine su di sé, sui propri limiti.

Il suo album si conclude con «E presto sarà l’alba». Pare un invito a guardare avanti. Infatti “L’alba è il momento della separazione degli amanti. La luce che arriva impone di nuovo il tempo organizzato del lavoro. Il risveglio è sempre una sconfitta. Sempre una resa, che però ci è necessaria, perché abbiamo bisogno di rioccupare il nostro posto nel mondo.”

Capossela continua raccontando della musica, del valore della musica oggi, a cosa serve la musica oggi sostenendo che serve “Ad ammutinarsi al tempo dell’utile e del lavoro. A scoprire il tempo dell’amore. Ma non dobbiamo dimenticare che la musica, la poesia, la filosofia, la denunzia, possono agire sulla consapevolezza, che è il primo stimolo al cambiamento. La bellezza non è mai fine a se stessa. Come dicevano i greci, il bello per essere bello deve essere anche buono. Deve rendere migliore il vivere.”

Nel 2020 festeggia trent’anni di carriera. Eppure non sembra tempo di bilanci finchè la si guarda con piacere. Come diceva il grande Tom Waits “la musica è una interminabile catena umana in cui ci si passa il secchio per cercare di spegnere un incendio che non si sa bene da chi è stato iniziato, e fino a dove divampi.”

Il cantautore irpino conclude confessando che “Il web ci offre possibilità di comunicazione e di conoscenza mai sperimentate prima. È tutto alla portata, l’arricchimento o lo svilimento. Mai come ora sta a noi. Possiamo viaggiare, portare soccorso o investire persone. Abbiamo addentato la mela della conoscenza, e ognuno ha l’illusione della potenza. Eppure occorre avere soprattutto il dovere della responsabilità.”