UILPA MIUR: incontro a Benevento del Segretario Generale Alessandra Prece con i lavoratori.

Nei giorni scorsi presso l’ex Provveditorato agli studi di Benevento , ora Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.) ,in piazza Ernesto Gramazio, si è svolto un importante incontro sindacale con il Segretario Generale della UILPA MIUR, Alessandra Prece. I lavori sono stati coordinati dal Segretario Provinciale UILPA di Benevento Luigi Maria Porrino, in collaborazione con la Segreteria UILPA e la dott.ssa Roberta Casale.

All’Assemblea erano presenti il Segretario generale della UIL Scuola di Benevento Amleto De Nigris, il Presidente della UILPA di Benevento Carmine Lizza e Andrea Luongo rappresentante del Consiglio Direttivo UILPA di Benevento. Copiosa è stata, inoltre, la partecipazione del personale dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

Tra gli argomenti di fondamentale rilievo, il Coordinatore Nazionale MIUR Alessandra Prece ha posto l’accento su alcune tematiche quali il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il fondo unico amministrazione del personale del MIUR, le assunzioni di personale dalle graduatorie dei concorsi, nonché lo stato della procedura concorsuale dei dirigenti di seconda fascia e dei funzionari. Si è discusso,inoltre, della problematica legata alla liquidazione delle missioni che ad oggi risultano retribuite con notevole ritardo, evidenziando la necessità di provvedere a renderle tempestive. Il segretario Generale si è soffermata, infine, sulle questioni legate agli emolumenti FIS per il personale della scuola e all’indennità di compensazione negli uffici con grave carenza di organico, sottolineando, altresì, l’opportunità di una revisione dell’attribuzione dei carichi di lavoro tra il personale di ruolo e il personale in assegnazione provvisoria e dell’attivazione di corsi professionalizzanti.

In sede di Assemblea è stata sottolineata, inoltre, la rilevanza e l’utilità delle Convenzioni stipulate dalla UILPA, nel corso degli anni, con Aziende e Università e dell’Assicurazione che fornisce un’indubbia tutela agli iscritti.

Dal confronto sono emerse molte criticità riguardanti il regolare svolgimento delle attività amministrative degli uffici. In particolare i dipendenti hanno lamentato che, in occasione dell’apertura dell’attuale anno scolastico, si sono trovati nella condizione di dover lavorare ventiquattro ore di fila per consentire la pubblicazione delle graduatorie e l’avvio dell’anno scolastico, in piena violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Una situazione che è stata definita inammissibile dal Segretario UILPA Luigi Maria Porrino, il quale ha assicurato il massimo impegno del sindacato affinché non si verifichino più episodi del genere a discapito dei lavoratori.

Grande soddisfazione è stata manifestata, al termine dell’Assemblea, dal Segretario Luigi Maria Porrino, per l’esito proficuo dell’incontro e la partecipazione registrata allo stesso che ha consentito di dar luogo ad un confronto attivo e costruttivo con il Segretario Generale Alessandra Prece ed il personale dell’Amministrazione.