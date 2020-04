Unisannio: ecco il kit che accerta la presenza del virus sulle superfici

Lo sviluppo di un Kit per accertare la presenza o assenza del Covid-19 sulle superfici o sui piani d’appoggio, è questa l’ultima bella notizia che giunge dalla Sannio Tech.

Il consorzio di ricerca sannita che è diretto da Piero Porcaro, è giunto allo sviluppo di tale kit grazie al lavoro della Genus-biotec, una “spin-off”, senza scopi di lucro, dell’Università del Sannio.

Il programma, intitolato “Ripartiamo in tutta sicurezza” ha ottenuto fin da subito un enorme successo.”Si tratta di un test, afferma Porcaro, che punta a verificare gli effetti degli interventi di sanificazione. Immaginato per validare o meno le misure adottate per il contrasto e contenimento del virus su superfici e all’interno di ogni tipo di struttura, per garantire la ripresa in sicurezza”.

Il prodotto, utile in primo luogo alle strutture ospedaliere, è già disponibile e già sono pervenute richieste da ogni parte d’Italia. “Siamo pronti, continua Porcaro, ad accogliere tutte le richieste che dovessero pervenirci dai sindaci e dalle istituzioni che sovrintendono a questo tipo di assistenza. Inoltre siamo disponibili, conclude il direttore, a metterlo gratuitamente a disposizione, in particolare alle RSA pubbliche presenti nella nostra provincia.