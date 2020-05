Cultura della legalità: seminario online all’Università G. Fortunato

Sabato 23 maggio alle ore 11:00, all’Università G. Fortunato si terrà un seminario online con l’obiettivo di sensibilizzare sulla cultura della legalità.

In occasione della Giornata mondiale della legalità, istituita per ricordare la strage di Capaci, in ricordo di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti delle loro scorte, il Magnifico Rettore dell’Unifortunato e Coordinatore dell’Osservatorio sulla legalità, Prof. Giuseppe Acocella, terrà un seminario sul tema “Per una cultura della legalità” rivolto a tutta la cittadinanza. Il seminario sarà trasmesso in prima visione sulla pagina Facebook dell’ateneo https://www.facebook.com/pg/unifortunatotelematica/posts/?ref=page_internal e pubblicato sul canale YouTube dell’Ateneo https://bit.ly/396gVsk

Legalità significa che tutti gli individui sono tenuti ad agire secondo la legge e questo comporta il rispetto delle regole nella vita sociale, il rispetto dei valori della democrazia e l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Una giornata che serve per ribadire, a più livelli, un NO alla mafia!

La giovane università sannita, continua ad investire nella cultura e nell’ammordenamento della propria rete. Da lunedì infatti, è on line il nuovo sito dell’Universita Giustino Fortunato. Un sito agile e moderno, con una veste grafica accattivante ed una architettura dei contenuti agevole http://www.unifortunato.eu