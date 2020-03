Università G. Fortunato proposta la candidatura dell’Arco di Traiano a patrimonio Unesco

Candidare l’Arco di Traiano di Benevento a patrimonio Unesco, perché monumento unico che celebra Traiano, come generale e imperatore, illustrando la sua propaganda politica, con un ciclo scultoreo eccezionale, vero e proprio panegirico in pietra di un imperatore, che non ha eguali nel mondo romano.

È la proposta che è stata lanciata durante il convegno internazionale “L’Arco di Traiano a Benevento e gli Archi trionfali romani: tra ideologia e propaganda” che si è svolto il 21 e 22 Febbraio a Benevento e organizzato dal Centro di Ricerca e Applicazione Tecnologica sulla didattica e sul patrimonio culturale dell’Università telematica “Giustino Fortunato“, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, della Provincia di Benevento e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Internazionale (SSML Internazionale). Oltre 20 studiosi di 10 università tra italiane ed estere si sono confrontati sul tema, anche alla presenza di rappresentanti della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Benevento e Caserta, Ministero di Beni culturali italiano e della Romania, e del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.

A proporre l’idea della candidatura, accolta con favore dagli altri esperti presenti al convegno e che sarà sostenuta dall’Unifortunato, attraverso il suo centro dedicato al patrimonio culturale, è stato il prof. Marcello Rotili, dell’Università della Campania, Luigi Vanvitelli, il quale si è complimentato per l’iniziativa del convegno internazionale: “ancora una volta – ha detto – è l’Unifortunato a occuparsi di questo monumento. Altre istituzioni di Benevento non hanno fatto lo stesso fino a questo momento. L’Arco di Benevento è certamente il più importante e significativo dei 5 archi presenti nel territorio dell’impero romano, dedicati a questo grande imperatore. Il monumento è straordinario sia a livello architettonico che artistico e il suo ciclo scultoreo, citato in molte opere, ha contribuito a trasmettere l’immagine e la rilevanza di Traiano, come principe, comandante, amministratore, attraverso i secoli in maniera significativa”.

ll Magnifico Rettore dell’Unifortunato, prof. Giuseppe Acocella, ha ricordato perché l’Unifortunato promuove il Centro per il patrimonio culturale benché a un primo approccio sembra non faccia parte delle sue attività, dal momento che i suoi corsi di laurea sono molto legati alla dinamica del nostro tempo. “In realtà – ha detto – il rischio che corre l’università italiana, tutta insieme, è di diventare solo un centro di formazione professionale. E per sfuggire a tale pericolo bisogna diventare anche centro di promozione culturale”. Il rettore ha inoltre sottolineato come la telematica possa essere un sussidio per la fruizione più piena del patrimonio culturale, per l’approccio di un pubblico più generale ai beni culturali, ricordando che la cultura accompagna sempre anche lo sviluppo sociale.

Per il prof Livio Zerbini, che dirige il Centro di Ricerca e Applicazione Tecnologica sulla didattica e sul patrimonio culturale dell’Unifortunato, l’Arco di Benevento è stato per Traiano una straordinaria opportunità comunicativa, sia per il suo implicito significato di fondo, cioè la liturgia del trionfo, che per la sua struttura, in grado di accogliere una varietà di significati, superiore ad altri monumenti. “L’Arco di Benevento– ha osservato – va messo in relazione al contesto cronologico in cui fu completato e ha un duplice significato: per Traiano è l’occasione per celebrare sia il trionfo del generale vittorioso, come nella Colonna Traiana a Roma, ma anche il trionfo dell’ottimo principe. Traiano era rimasto nell’immaginario di quel tempo come il generale conquistatore e c’era la necessità di riequilibrare la sua immagine. Qui è celebrato anche come grande amministratore, ecco perché il monumento, da questo punto di vista, riveste una straordinaria importanza. I suoi rilievi, veri e propri panegirici in pietra di un imperatore, sono stati ponderati con grandissima attenzione, in essi i successi militari sono limitati e viene celebrata la sua dimensione civica, di amministratore. Infatti sono stati scelti momenti salienti di quello che è stato il suo agire politico, non solo militare. Inoltre non va dimenticato che in quel frangente Traiano si stava preparando all’impresa contro i Parti e quindi l’Arco è legato anche a questo, perché la Via Traiana conduceva a Brindisi che era il punto di partenza per le imprese orientali. Triano quindi con l’Arco di Benevento vuole illustrare sé stesso come un imperatore a tutto tondo e si preoccupa di preparare il Senato di Roma a un ulteriore impegno bellico”.