Unisannio: l’università nelle piccole città italiane aiuta ad essere sereni

L’Università nelle piccole città italiane aiuta ad essere più sereni. E’ questo lo slogan che sta portando avanti il giovane ateneo di Benevento per promuovere i propri ambienti. La scelta di proseguire gli studi riguarda all’incirca 70 maturandi su 100. Le grandi città, con i loro poli universitari, continuano ad attrarre il maggior numero di studenti fuorisede. E, come un effetto volano, gli indecisi alla fine seguono il trend. Per questo l’università del Sannio sta cercando di promuovere il proprio ateneo in vista del nuovo anno accademico. https://www.unisannio.it/

L’università sannita è costituita dai Dipartimenti di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, di Ingegneria, di Scienze e Tecnologia. L’ateneo è nato come sede distaccata dell’Università di Salerno. Dal 1 gennaio 1998 ha ottenuto la propria autonomia, assumendo la denominazione di Università degli Studi del Sannio. E’ un’università cittadina, immersa nella bellissima città di Benevento le cui sedi sono distribuite in diverse zone della città.

L’università del Sannio vive in stretto contatto con la sua città e offre un piacevole e stimolante ambiente di studio e di ricerca. La propria offerta formativa non ha nulla da invidiare alle “grandi” università. Si trovano infatti, tutti i principali percorsi di studio, con rami che vengono esplorati fino a livelli più avanzati di specializzazione. Gli studenti godono di spazi di crescita e ritmi di apprendimento e di vita che altri atenei, immersi in contesti urbani più complessi, non riescono a creare. Si può godere del ricco patrimonio storico, artistico e culturale, della bellezza del paesaggio, della ricchezza delle tradizioni e delle culture. L’università quindi promuove le proprie sedi ribadendo l’importanza della risposta agli studenti perché è da lì che passa il futuro e non dalla grandezza della città.

