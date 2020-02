Va e poi scappa dal Moscati.

Una ragazza , originaria di Cercola nel napoletano, è arrivata – questa mattina alle ore 7.30 circa – presso il pronto soccorso del Moscati di Avellino da Brescia.

I medici del predetto nosocomio hanno immediatamente attivato la consueta procedura di verifica del caso, vista l’allerta nei presidi sanitari italiani per il “Coronavirus”, secondo le indicazioni del ministero della Salute. La giovane è stata ,in via precauzionale, sistemata in una camera di isolamento ed è stata chiesta la consulenza di un infettivologo dell’Unità Operativa di Malattie Infettive. Ma alle ore 8,30 , circa, la 39enne ha deciso di allontanarsi dall’ospedale, protestando contro la decisione di tenerla – così imposto dal ministero della salute italiano – in isolamento. Vani sono stati tentativi degli operatori sanitari di trattenerla, la stessa ha spontaneamente lasciato il pronto soccorso è salita in auto ed è andata via.

Il personale ha subito allertato le forze dell’ordine e il dipartimento di prevenzione dell’ Asl di Avellino per segnalare l’accaduto. Sono scattate le ricerche della ragazza. E’ stata contattata sua madre, che ha raccontato di non sentire sua figlia da alcune settimane.