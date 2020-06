Venticano, ancora una conferma per il Forum dei Giovani: finanziato “Project Communication Plan”

Ennesimo traguardo per il Forum dei giovani di Venticano, che nella mattinata di oggi ha visto finanziato il progetto “Project Communication Plan”, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva presentata dalla Regione Campania -relativamente al bando-concorso “Giovani in Comune”. Il bando rivolto a tutti i Forum della regione Campania promuove lo sviluppo dei forum giovanili quali organismi fondamentali nella partecipazione dei giovani e promuovendo un collegamento col forum regionale dei giovani. Diversi gli obiettivi da raggiungere con riferimento a varie politiche di settore: politica dello sport, del tempo libero e della vita associativa; politiva di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani; politica di accesso alla cultura e alla creatività; politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale; politica di lotta alla violenza e delinquenza; politica di lotta alla discriminazione e politica di accesso ai diritti.

Partecipazione, coinvolgimento e cittadinanza attiva padroneggiano nel progetto presentato, lo scorso dicembre, dal forum dei giovani di Venticano “Project Communication Plan” che nella mattinata odierna è stato finanziato per un totale di 13.123,00 €. Diverse le attività inserite: riqualificazione di “Fontana Festola” e incontri di sensibilizzazione ambientale; olimpiadi scolastiche; corsi di inglese; corsi di pet therapy; realizzazione blog online; stage formativi presso le aziende locali; attività di coinvolgimento, integrazione e inserimento sociale.

Grande soddisfazione quella del sindaco di Venticano dott. Luigi De Nisco “Sono orgoglioso di avere nel comune di Venticano un’organizzazione come quella del Forum dei Giovani, motore di una comunità che negli anni si è sempre distinta anche a livello progettuale. E sono ancora più fiero – ha aggiunto il primo cittadino – che il Comune abbiamo cofinanziato un progetto così importante, rivolto a tutti i giovani della nostra Comunità. Questa amministrazione comunale, e quelle che l’hanno preceduta, hanno sempre riposto grande fiducia e speranza nei giovani che si sono sempre dimostrati amanti di questo territorio”

Contentezza anche quella dell’attuale presidente del Forum dott. Antonio Nardone “Il risultato del progetto “Project Communication Plan”, è una notizia che ci ha riempiti di gioia, dato il momento in cui è arrivato. Ma non è di certo una sorpresa, visto e considerato l’impegno profuso nella realizzazione dello stesso. Essere stati inseriti tra quei forum ammessi con riserva al finanziamento ci ha visti un attimino agitati ma non abbiamo smesso un attimo di crederci. Permettetemi di ringraziare il Sindaco e l’amministrazione comunale tutta – ha concluso il Presidente del Forum –, per il cofinanziamento stanziato, e con loro le associazioni partner e soprattutto il vecchio direttivo del Forum, con cui abbiamo curato l’ideazione e la stesura del progetto stesso. Adesso ci aspetta un po’ di lavoro per la realizzazione, ma non vediamo l’ora di metterci all’opera”

Non finisce la corsa del Forum dei Giovani di Venticano, sempre presente in prima linea per dare vigore, splendore a questo bellissimo paese. Nonostante le varie difficoltà date dall’emergenza coronavirus, il forum dei giovani di Venticano si sta già adoperando per garantire una corretta, attenta e puntuale realizzazione delle attività nella totale sicurezza di tutti i partecipanti.