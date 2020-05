Venticano, così non va: in strada troppa gente a passeggiare e senza mascherina

Mentre le strade e le piazze del paese pullulano di volontari della locale protezione civile che stanno consegnando a domicilio le due mascherine per nucleo familiare, ricevute dalla Regione Campania, sul web insorgono gli abitanti del paese.

Da ieri basta fare un giro per le strade per capire che in tanti, purtroppo, hanno completamente ignorato le direttive del Governatore De Luca rischiando, in questo modo, di mandare all’aria non solo, tutto il lavoro svolto dal Sindaco, dall’Amministrazione comunale e dalla Protezione civile, ma anche i sacrifici fatti dalla stragrande maggioranza della popolazione che ha rispettato in modo rigoroso e preciso ogni prescrizione da oltre due mesi.

L’auspicio dei cittadini, che da questa mattina hanno inondato i propri social di post, è che ci possano essere da parte della Polizia locale e dei Carabinieri maggiori controlli soprattutto nelle piazze e nelle vie principali dei centri abitati dove il problema appare più evidente e dove tanta gente oltre a non rispettare il previsto distanziamento sociale indossa la mascherina come se fosse una collana o, peggio ancora, la porta in tasca tanto per.