Venticano, dopo tanta paura finalmente zero contagi

Finalmente zero contagi.

A Venticano torna a risplendere il sole. Finalmente il numero dei soggetti affetti da coronavirus è pari a ZERO!

L’ultima bella notizia arriva dalla clinica Villa Margherita di San Giorgio del Sannio, dove questa mattina è stato effettuato il secondo tampone al paziente venticanese ricoverato ed è risultato nuovamente negativo. L’uomo gode di un ottimo stato di salute nonostante la lontananza dai familiari durata ben 60 giorni. Si, perché è opportuno ricordare, ancora una volta, che i familiari dell’uomo non hanno avuto alcun contatto con lui fin dal momento del ricovero in clinica! Finalmente una notizia che fa sorridere e gioire la piccola comunità. Dopo giorni difficili, sembra ritornata la serenità nel comune della media valle del Calore.

Finalmente zero contagi ma ci vuole prudenza

Se da un lato è giusto gioire, dall’altro è doveroso non dimenticare le due vittime. Entrambi uomini, colpiti nei primissimi giorni in cui il contagio cominciava a diffondersi in Campania. Probabilmente il contagio è riconducibile ad Ariano Irpino, comune irpino sotto l’occhio del ciclone, in cui da sabato partono gli screening sierologici su tutta la popolazione. Il Presidente De Luca e la sua squadra hanno scelto il comune irpino come “area pilota” nell’ambito del piano generale nella regione. https://www.lanostravoce.info/ariano-irpino-screening-per-oltre-ventimila-cittadini/

A Venticano questa sera è giusto fare un brindisi per questa battaglia vinta, ricordando che ancora non è terminata la dura guerra e che ne avremo ancora per i prossimi 5-6 mesi.

L’augurio è che i cittadini venticanesi non prendano alla leggera questa situazione e non dimentichino mai che c’è chi ha pagato a duro prezzo quest’emergenza.

È doveroso essere ragionevoli e fare tesoro di questa esperienza.