Venticano, emergenza coronavirus: il paese sgomento piange Augusto

E’ una situazione del tutto surreale. Sembra di essere su un grande set cinematografico a girare un film horror di cui nessuno conosce l’epilogo. Nel frattempo Augusto non ce l’ha fatta.

È il quarto morto in Irpinia per il Coronavirus, il primo a Venticano dove il 78enne viveva da sempre. L’uomo risultato positivo al Coronavirus è deceduto questo pomeriggio, poco dopo le 18.30, all’ospedale Moscati di Avelino dove era stato ricoverato d’urgenza venerdì scorso.

L’anziano, uno dei due pazienti positivi al coronavirus del piccolo comune della Media valle del Calore, contrariamente da quanto affermato da molte testate giornalistiche non soffriva di alcuna patologia o disturbo, fatta eccezione per la tiroide che, tuttavia, non lo aveva mai costretto a recarsi, prima d’ora, in ospedale.

Una leggera febbre lo aveva costretto a casa, la scorsa settimana, per alcuni giorni. Poi gli improvvisi problemi alla respirazione e quindi il ricovero in ospedale, subito trasportato in terapia intensiva.

Stimato ed apprezzato da tutti in paese, Augusto lascia una moglie e due figli ai quali vanno le più sentite condoglianze di tutta la redazione.