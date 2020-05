Venticano, Fase 2: pronti in tempo record i gazebo per i test all’uscita del Casello autostradale

La Campania è l’unica regione nella quale non si può sbagliare – ha dichiarato ieri sera il governatore Vincenzo De Luca-. Sbagliare in questa regione significa provocare una ecatombe. Immediata questa mattina la risposta dei Sindaci irpini che hanno fatto scattare, sui propri territori, lo stato di massima allerta in concerto con la Prefettura, l’ASL, le Forze di Polizia e la Protezione civile per affrontare questa delicata Fase 2.

In prima fila, come sempre, il Comune di Venticano che ha immediatamente raccolto l’invito della Prefettura di Avellino per la realizzazione di uno dei due Gazebi necessari all’uscita del casello autostradale A16 NA-BA per consentire al personale di Polizia ed a quello dell’ASL di effettuare tutti i controlli necessari ai viaggiatori in uscita, compresi i test sierologici rapidi, per il contenimento dell’emergenza epidemiologica.

In tempi record i volontari del Servizio Civile, supportati da gran parte dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Luigi De Nisco, hanno montato una struttura messa gratuitamente a disposizione dalla ditta Antonio Mustone, completa di ogni confort oltre che di una considerevole fornitura di acqua minerale donata dall’onnipresente ditta Cefalo di Castello del Lago. La seconda struttura, invece, in uno spirito di massima collaborazione Istituzionale, è stata montata dagli uomini del 232° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito di Avellino.

Al sindaco di Venticano e agli uomini della locale Protezione Civile, i complimenti del Direttore Generale dell’ASL di Avellino 1, Maria Morgante, che ha seguito personalmente tutte le fasi dei lavori.